Pria Paruh Baya Ditemukan Bersimbah Darah di Tamansari Bogor, Polisi Turun Tangan

BOGOR - Pria paruh baya meninggal dunia usai ditemukan bersimbah darah di wilayah Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut polisi.

Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan korban awalnya ditemukan warga di depan sebuah warung sekira pukul 13.00 WIB. Kondisinya tergeletak bersimbah darah pada bagian kepalanya.

"Kanit Reskrim Polsek Tamansari dan anggota piket segera mendatangi lokasi kejadian untuk melalukan pengecekan serta olah TKP setelah menerima laporan tersebut," kata Jajang, Kamis (23/5/2024).

BACA JUGA: Warga Kolaka Utara Digegerkan Temuan Mayat di Sungai

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun dengan tinggi sekitar 165 sentimeter dan ikal itu awalnya masih hidup. Korban langsung dibawa ke RS PMI Kota Bogor untuk mendapat pertolongan.

"Awalnya temuan orang masih hidup di bawa ke RS PMI Bogor. Ya (meninggal dunia di rumah sakit)," jelasnya.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan dari para saksi-saksi. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab kematian maupun identitas dan lainnya dari pria tersebut.

"Dari hasil olah TKP dimana TKP masuk wilayah Polresta Bogor Kota maka dari itu proses tindakan hukum lanjut di lanjutkan di wilayah hukum Polresta Bogor Kota" pungkas Jajang.

(Khafid Mardiyansyah)