Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya Ditemukan Bersimbah Darah di Tamansari Bogor, Polisi Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |20:38 WIB
Pria Paruh Baya Ditemukan Bersimbah Darah di Tamansari Bogor, Polisi Turun Tangan
A
A
A

BOGOR - Pria paruh baya meninggal dunia usai ditemukan bersimbah darah di wilayah Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut polisi.

Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan korban awalnya ditemukan warga di depan sebuah warung sekira pukul 13.00 WIB. Kondisinya tergeletak bersimbah darah pada bagian kepalanya.

"Kanit Reskrim Polsek Tamansari dan anggota piket segera mendatangi lokasi kejadian untuk melalukan pengecekan serta olah TKP setelah menerima laporan tersebut," kata Jajang, Kamis (23/5/2024).

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun dengan tinggi sekitar 165 sentimeter dan ikal itu awalnya masih hidup. Korban langsung dibawa ke RS PMI Kota Bogor untuk mendapat pertolongan.

"Awalnya temuan orang masih hidup di bawa ke RS PMI Bogor. Ya (meninggal dunia di rumah sakit)," jelasnya.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan dari para saksi-saksi. Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab kematian maupun identitas dan lainnya dari pria tersebut.

"Dari hasil olah TKP dimana TKP masuk wilayah Polresta Bogor Kota maka dari itu proses tindakan hukum lanjut di lanjutkan di wilayah hukum Polresta Bogor Kota" pungkas Jajang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Taman Sari mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961//arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement