Penusuk Imam Mushola hingga Tewas di Jakbar Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku penusukan hingga tewas lansia berinisial MS (71) seorang Imam Mushola saat hendak wudhu Sholat Subuh di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku akhirnya ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Jakarta Utara pada Kamis (23/5/2024) malam.

"Iya barusan (ditangkap) di wilayah Jakarta Utara," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi.

Meski begitu, Andri belum membeberkan identitas pelaku penusukan tersebut hingga kronologi penangkapannya. Dia hanya menyebut saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik.

"Iya lagi kita periksa, besok kita rilis ya," ungkapnya.

Untuk informasi, MS, pria lanjut usia (lansia) tewas saat hendak melaksanakan ibadah Sholat Subuh di sebuah Mushola di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Korban tewas setelah ditusuk oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Kamis 16 Mei 2024.

"Ya benar, ada seseorang yang telah ditusuk oleh orang tak dikenal hendak melaksanakan Sholat Subuh," kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Sutrisno, Kamis 16 Mei 2024.