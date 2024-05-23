3 ASN Ternate Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

JAKARTA - Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Ternate, Maluku Utara ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ketiganya ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

"Tiga orang diduga pengguna yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/5/2024).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu mengatakan, ketiga ASN Ternate, Maluku Utara tersebut diamankan karena diduga karena menggunakan narkoba.

Ia mengatakan, saat ini ketiganya tengah diperiksa oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Namun demikian, Ade tidak menjelaskan kapan dan di mana ketiganya ditangkap.

"Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh Ditresnarkoba PMJ," pungkasnya.

