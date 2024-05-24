Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP: Politik seperti Olahraga, Tidak Kenal Jalan Pintas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |01:02 WIB
Sekjen PDIP: Politik seperti Olahraga, Tidak Kenal Jalan Pintas
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyerahkan estafet Obor Api kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Ancol, Jakarta Kamis (23/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Hasto mengapresiasi para atlet pelari yang telah berjuang membawa obor perjuangan yang bersumber dari Api Abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semangat para pelari itu, diibaratkan Hasto bagai kehidupan politik di negeri ini.

Menurutnya, politik tak jauh seperti pertandingan olahraga. Semua pihaknya yang ikut berkontestasi dalam politik wajib menjunjung sportivitas layaknya pertandingan olahraga.

Atlet dan politisi yang baik, juga tidak akan mengenal jalan pintas. Semua membutuhkan proses dari 0 hingga berhasil sukses.

"Semoga ini menggelorakan semangat sportivitas karena politik harus belajar dari olahraga, politik sering diwarnai oleh ambisi kekuasaan, politik sering diwarnai oleh jalan pintas, olahraga tidak mengenal jalan pintas tidak mengenal politik karbitan," ujar Hasto.

Ia menambahkan, kontestasi politik dalam pemilu sebenernya dipimpin oleh wasit yang harus bersikap netral.

"Di dalam olahraga semua taat pada aturan main. Di dalam olahraga wasit pun netral. Di dalam olahraga, sportivitas dikedepankan, tidak ada yang curang tanpa diketahui oleh wasit," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
