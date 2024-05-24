Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,9 Guncang Tuban Jatim Tengah Malam

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |00:20 WIB
Gempa M3,9 Guncang Tuban Jatim Tengah Malam
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang w

ilayah Tuban, Jawa Timur pada Kamis 23 Mei 2024 tengah malam.

"Gempa Mag:3.9, 23-May-2024 23:46:53WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa 5.67 LS-112.22 BT. Pusat gempa 137 km Timur Laut Tuban.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan," tulisnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
