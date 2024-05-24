Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sarat Kejanggalan, Pengadilan Niaga Harus Batalkan Proses PKPU PT Inet Global Indo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |05:32 WIB
Sarat Kejanggalan, Pengadilan Niaga Harus Batalkan Proses PKPU PT Inet Global Indo
Ilustrasi (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diharapkan membatalkan proses persidangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perusahaan jasa internet PT Inet Global Indo (Inet) yang diajukan PT Global Data Lintas Asia (GDLA).

Persidangan yang telah berjalan sejak Januari 2024 tersebut harus dihentikan lantaran pengajuan PKPU ini sarat kejanggalan. Diduga kuat ada persekongkolan jahat para pemilik Inet melakukan rekayasa PKPU terhadap perusahaan sendiri agar terhindar dari kewajiban penuh sebagai debitur atau agar bisa melakukan pembayaran ke kreditur asli sesuka mereka.

Kuasa hukum salah satu perusahaan kreditur asli Inet, Irfan Aghasar, menegaskan, pihaknya telah menyerahkan laporan dan berbagai bukti hasil temuan dugaan praktik licik ini kepada seluruh pihak terkait mulai hakim pengawas, hakim anggota, kreditur yang kredibel, Komisi Yudisial (KY) hingga Mahkamah Agung (MA).

"Termasuk bukti nama-nama di PT GDLA, perusahaan kreditur abal-abal yang diduga terafiliasi dengan pemilik Inet Santoso Halim dan Sukoco Halim. Debitur dan kreditur yang mengajukan PKPU orangnya itu-itu juga. Kami lampirkan semua dalam laporan. Kami harap semua institusi pengadilan terkait terutama MA menindaklanjutinya," tegas Irfan.

Sekadar diketahui, Santoso Halim tercatat sebagai direktur Inet sementara Sukoco Halim merupakan komisaris Inet. Menurut Irfan, pihaknya juga telah melaporkan Sukoco Halim, Santoso Halim dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri pada awal April 2024 dengan dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan pencucian uang.

Sejauh ini, kata dia, Bareskrim Polri memproses laporan tersebut dengan baik. Penyidik telah melakukan panggilan serta pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. ”Apabila pihak-pihak yang dilaporkan terbukti bersalah di mata hukum, maka semua pihak yang terlibat konspirasi dalam pengajuan PKPU ini dapat dipidanakan juga,” tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113465/sidang_razman_nasution_ricuh-kr05_large.jpg
Razman Nasution Dilarang Sidang di Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/337/3012484/pemilik-inet-global-indo-diduga-dirikan-pt-abal-abal-untuk-pailitkan-bisnis-sendiri-resepsionis-dijadikan-komisaris-fiktif-FfTEFkaUll.jpg
Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-Abal untuk Pailitkan Bisnis Sendiri, Resepsionis Dijadikan Komisaris Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2963727/almas-tsaqibbirru-pengantar-gibran-jadi-cawapres-jalur-mk-kini-menggugat-8Gw8r3Buc7.jpg
Almas Tsaqibbirru, Pengantar Gibran Jadi Cawapres Jalur MK Kini Menggugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/337/2906632/berkas-oknum-paspampres-pembunuh-imam-masykur-diserahkan-ke-pengadilan-militer-jakarta-poLXUGp7is.jpg
Berkas Oknum Paspampres Pembunuh Imam Masykur Diserahkan ke Pengadilan Militer Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/337/2889197/sebut-pengacara-lukas-enembe-ngelindur-jaksa-adu-domba-kpk-dan-bpk-xK9HGcyZZz.jpg
Sebut Pengacara Lukas Enembe Ngelindur, Jaksa: Adu Domba KPK dan BPK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/340/2873516/sekuriti-pa-bukittinggi-tewas-usai-melerai-pertengkaran-suami-istri-lPt6Hnl1wi.jpeg
Sekuriti PA Bukittinggi Tewas Usai Melerai Pertengkaran Suami-Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement