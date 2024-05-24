Gempa M4,7 Guncang Bengkulu Utara

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Bengkulu Utara, Bengkulu, Jumat 24 Mei 2024, pukul 06.25 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di darat 54 km barat daya Bengkulu Utara, Bengkulu, pada koordinat 3.79 Lintang Selatan – 101.86 Bujur Timur.

"Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 24-Mei-24 06:25:13 WIB, Lok:3.79 LS, 101.86 BT (Pusat gempa berada di laut 54 km Barat Daya Bengkulu Utara), Kedlmn:31 Km Dirasakan (MMI) III Bengkulu Kota," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa ini dirasakan dengan skala MMI III di Bengkulu Kota.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )