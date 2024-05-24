Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Bengkulu Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |07:12 WIB
Gempa M4,7 Guncang Bengkulu Utara
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Bengkulu Utara, Bengkulu, Jumat 24 Mei 2024, pukul 06.25 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di darat 54 km barat daya Bengkulu Utara, Bengkulu, pada koordinat 3.79 Lintang Selatan – 101.86 Bujur Timur.

"Gempa (UPDATE) Mag:4.7, 24-Mei-24 06:25:13 WIB, Lok:3.79 LS, 101.86 BT (Pusat gempa berada di laut 54 km Barat Daya Bengkulu Utara), Kedlmn:31 Km Dirasakan (MMI) III Bengkulu Kota," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa ini dirasakan dengan skala MMI III di Bengkulu Kota.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Gempa Bengkulu BMKG gempa
