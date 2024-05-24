Kisah Misteri Terowongan Rahasia Bawah Tanah Istana Merdeka yang Jadi Rumah Dinas Soekarno Sejak Tahun 1949

JAKARTA - Kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949.

Pasalnya beredah kabar bahwa sebuah terowongan rahasia di Istana Presiden Jakarta yang menghubungkan dunia luar.

Lantas benarkah ada kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949? Faktanya, kisah itu berawal dari cerita masyakarat tentang terowongan yang digunakan sebagai jalur bawah tanah untuk menyelamatkan diri para pejabat penting pada masa perang kemerdekaan.

Ditambah anggota TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Katak (Kopaska), menemukan dugaan adanya terowongan dari saluran air kuno yang disinyalir tembus ke dalam Istana Presiden.

Lalu, ada saluran air yang mirip terowongan bawah tanah yang tembus ke kompleks Istana Presiden itu, masuk melalui jalan di utara Monas yaitu Jalan Medan Merdeka Utara atau seberang Istana Kepresidenan.

Dengan ada penemuan itu beberapa kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949 terungkap. Apalagi beredar cerita bahwa banyak makhluk halus yang tinggal tersebut.