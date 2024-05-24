Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Misteri Terowongan Rahasia Bawah Tanah Istana Merdeka yang Jadi Rumah Dinas Soekarno Sejak Tahun 1949

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |07:16 WIB
Kisah Misteri Terowongan Rahasia Bawah Tanah Istana Merdeka yang Jadi Rumah Dinas Soekarno Sejak Tahun 1949
Ilustrasi kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949.

Pasalnya beredah kabar bahwa sebuah terowongan rahasia di Istana Presiden Jakarta yang menghubungkan dunia luar.

Lantas benarkah ada kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949? Faktanya, kisah itu berawal dari cerita masyakarat tentang terowongan yang digunakan sebagai jalur bawah tanah untuk menyelamatkan diri para pejabat penting pada masa perang kemerdekaan.

Ditambah anggota TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Katak (Kopaska), menemukan dugaan adanya terowongan dari saluran air kuno yang disinyalir tembus ke dalam Istana Presiden.

Lalu, ada saluran air yang mirip terowongan bawah tanah yang tembus ke kompleks Istana Presiden itu, masuk melalui jalan di utara Monas yaitu Jalan Medan Merdeka Utara atau seberang Istana Kepresidenan.

Dengan ada penemuan itu beberapa kisah misteri terowongan rahasia bawah tanah Istana Merdeka yang Jadi rumah dinas Soekarno sejak tahun 1949 terungkap. Apalagi beredar cerita bahwa banyak makhluk halus yang tinggal tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182698//soekarno-pXiz_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Soekarno di VISION+, Hidupkan Api Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement