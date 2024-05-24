Tak Hadiri Rakernas PDIP di Jakarta, Jokowi Pilih ke Yogyakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara mulai, Jumat (24/5/2024).

Pelaksa Tugas Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana menjelaskan bahwa Presiden Jokowi hari ini berkegiatan di Istana Yogyakarta.

"Kegiatan internal di Istana Jogja," kata Yusuf dalam keterangannya.

Sebelumnya Jokowi memang sudah mengakui tak diundang dalam Rakernas V PDIP yang digelar pada 24-26 Mei 2024.

Tema Rakernas ini adalah 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'.