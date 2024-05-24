Anies Baswedan Direkom Maju Pilgub Jakarta 2024, PKS Siapkan Kader buat Cawagub

JAKARTA - DPW PKS DKI merekomendasi Anies Baswedan ke DPP untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta pada November nanti. Sebagai pemenang Pemilu 2024 di DKI Jakarta, PKS pun menyiapkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Anies.

"PKS menyiapkan kadernya sebagai wakil Anies. Dalam tahap seleksi," kata Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal kepada iNews Media Group, Jumat (24/5/2024).

Iqbal masih enggan membocorkan nama potensial yang masuk bursa cawagub dari kader PKS. Ia menyebut pada waktu yang tepat akan diumumkan ke publik.

"DPP menunggu usulan dari DPW, tunggu waktu yang tepat," ujarnya.