HOME NEWS NASIONAL

Gawat! 22 Ribu Konten Judi Online Susupi Situs Pemerintah Sejak 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:08 WIB
Gawat! 22 Ribu Konten Judi Online Susupi Situs Pemerintah Sejak 2023
Menkominfo, Budi Arie (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sebanyak lebih 22 ribu konten judi online susupi situs pemerintah sejak tahun 2023 hingga 22 Mei 2024.

Budi Arie pun mengungkapkan tak hanya situs pemerintah, judi online juga menyusup di situs pendidikan yang tercatat hingga 18.877 laman. Dia pun memastikan telah melakukan take down atau menurunkan konten yang bermuatan judi online di situs pemerintah maupun pendidikan.

“Take down 18.877 sisipan halaman judi pada situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi pada situs pemerintahan sejak tahun 2023 hingga 22 Mei 2024,” ungkap Budi Arie saat Konferensi Pers secara virtual, Jumat (24/5/2024).

Pada kesempatan itu, Budi Arie menegaskan bahwa telah menjadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan pemberantasan judi online. Dia mengatakan dalam pemberantasan judi online ini memerlukan dukungan semua pihak untuk turut mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung langkah-langkah ini.

“Saya meyakini bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas sangat potensial dan penting untuk dilakukan berbarengan dengan penanganan konten judi online,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Arie pun mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras pertama kepada platform digital seperti X (Twitter), Telegram, Google, Meta, hingga TikTok untuk membersihkan judi online. Bahkan, jika tidak kooperatif maka akan dikenakan denda Rp500 Juta per konten.

