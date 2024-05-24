Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Pertama Rakernas V PDIP Godok Sikap Partai Hingga Bahas Pilkada 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:08 WIB
Hari Pertama Rakernas V PDIP Godok Sikap Partai Hingga Bahas Pilkada 2024
A
A
A

JAKARTA - Ketua Steering Committee (SC) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menyampaikan sejumlah agenda yang akan dibahas pada pelaksanaan Rakernas di hari pertama yang akan dibuka pada Jumat (24/5/2024) siang nanti.

"Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” kata Djarot dalam jumpa persnya di media center Rakernas V, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Djarot menguraikan, tiga persoalan pokok tersebut diantaranya; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini, nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas secara komprehensif.

Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024 akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh DPC, DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

“Artinya kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” ujarnya.

Kemudian sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampe 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.

Halaman:
1 2
      
