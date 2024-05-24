Hari Pertama Rakernas V PDIP Godok Sikap Partai Hingga Bahas Pilkada 2024

JAKARTA - Ketua Steering Committee (SC) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menyampaikan sejumlah agenda yang akan dibahas pada pelaksanaan Rakernas di hari pertama yang akan dibuka pada Jumat (24/5/2024) siang nanti.

"Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” kata Djarot dalam jumpa persnya di media center Rakernas V, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Djarot menguraikan, tiga persoalan pokok tersebut diantaranya; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini, nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas secara komprehensif.

Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024 akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh DPC, DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

“Artinya kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” ujarnya.

Kemudian sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampe 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.