Megawati Bakal Buka Rakernas PDIP ke-V di Ancol

JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan membuka penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas) V, pada hari Jumat (24/5/2024) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Megawati membuka rakernas sekitar pukul 14.00 WIB.

"Tepatnya jam 14.00, 24 Mei 2024 Ketua umum PDI Perjuangan Ibu Prof. HC. Megawati Soekarnoputri akan secara resmi membuka rangkaian Rakernas V PDI Perjuangan yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 26 yang akan datang," kata Basarah dalam konferensi pers sebelum pembukaan Rakernas, di arena Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Pada Rakernas V ini terdapat lima agenda utama yang dibahas dan dirumuskan. Satu di antaranya evaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan pada 2019.

"Memang menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, salah satu fungsi Rakernas V ini adalah kami mengevaluasi perjalanan program-program partai, kinerja partai, capaian-capaian partai, setiap tahun sekali dalam rapat kerja nasional," kata Basarah.

Alumnus Universitas Diponegoro (Undip) itu melanjutkan agenda Rakernas V melaksanakan konsolidasi organisasi dengan mengembalikan siklus Kongres kembali ke 2025.