Megawati Tiba di Rakernas ke-V PDIP

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Rakernas rencananya akan dibuka pukul 14.00 WIB.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, Presiden kelima itu tiba di lokasi Rakernas sekitar pukul 13.02 WIB. Kedatangan disambut oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Nampak, Megawati nampak mengenakan pakaian berwarna merah dibalut jaket hitam. Setibanya di lokasi, Megawati bersama rombongan langsung dijemput dengan menggunakan buggy car.

Terlihat saat duduk di atas mobil itu, Megawati sempat melambaikan tangannya kepada awak media.

Rencananya Megawati akan menyampaikan pidato politik dihadapan ribuan kader PDIP.

"Tepatnya jam 14.00, 24 Mei 2024 Ketua umum PDI Perjuangan Ibu Prof. HC. Megawati Soekarnoputri akan secara resmi membuka rangkaian Rakernas V PDI Perjuangan yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 26 yang akan datang," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah dalam konferensi pers sebelum pembukaan Rakernas, di arena Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Pada Rakernas V ini terdapat lima agenda utama yang dibahas dan dirumuskan. Satu di antaranya evaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan pada 2019.

"Memang menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, salah satu fungsi Rakernas V ini adalah kami mengevaluasi perjalanan program-program partai, kinerja partai, capaian-capaian partai, setiap tahun sekali dalam rapat kerja nasional," kata Basarah.