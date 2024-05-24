Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : New York, Paris dan Tanah Abang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |06:01 WIB
Humor Gus Dur : New York, Paris dan Tanah Abang
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
PRESIDEN keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok jenaka. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Menariknya humor-humor Gus Dur penuh makna.

Diceritakan bahwa ada saat Gus Dur jadi Presiden, ia pernah sepesawat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac. Dua kepala negara sehabat itu menyombongkan kota terkenal di negaranya.

Dilansir Gusdur.net, saat pesawat sudah mengudara, Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!"

 BACA JUGA:

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

Halaman:
1 2 3
      
