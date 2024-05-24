Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Rakernas Ke-V, Andika Perkasa Kenakan Seragam PDIP

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:15 WIB
Hadiri Rakernas Ke-V, Andika Perkasa Kenakan Seragam PDIP
Andika Prakasa di Rakernas Ke-V PDIP (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menghadiri Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Nampak Andika datang dengan seragam partai partai berlambang banteng itu.

Terlihat saat para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Andika berdiri disamping Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto yang juga mengenakan kemeja berlogo PDIP.

Seragam lengan panjang yang Andika kenakan bertuliskan nama dirinya pada bagian dada kanan. Sedangkan logo Banteng bermoncong putih terletak di dada kiri.

Sebagai informasi, DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V Partai yang digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Adapun Rakernas V PDIP ini mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'.

Akan ada 4.858 peserta hadir dalam pembukaan Rakernas di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

(Awaludin)

      
