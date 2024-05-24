Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sebut Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Ikut Bareng PDIP Meski Pilpres Selesai

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:02 WIB
Megawati Sebut Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Ikut Bareng PDIP Meski Pilpres Selesai
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebut partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan mengikuti sikap politik yang akan diambil PDI-Perjuangan dalam pemerintahan lima tahun mendatang.

Hal ini diungkapkan Megawati ketika bermula menyapa para ketua umum Parpol pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir di arena Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati menceritakan, sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud pasca kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 selesai dilaksanakan.

"Pemilu Pileg Presiden, beliau bertiga mengatakan pada saya, karena saya juga bertanya, bahwa ini pileg pilpres sudah dinyatakan selesai. Tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana?," tanya Megawati kepada Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud.

"Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan," ujarnya menirukan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement