Megawati Sebut Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Ikut Bareng PDIP Meski Pilpres Selesai

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebut partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan mengikuti sikap politik yang akan diambil PDI-Perjuangan dalam pemerintahan lima tahun mendatang.

Hal ini diungkapkan Megawati ketika bermula menyapa para ketua umum Parpol pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir di arena Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati menceritakan, sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud pasca kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 selesai dilaksanakan.

"Pemilu Pileg Presiden, beliau bertiga mengatakan pada saya, karena saya juga bertanya, bahwa ini pileg pilpres sudah dinyatakan selesai. Tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana?," tanya Megawati kepada Ketua Umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud.

"Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan," ujarnya menirukan jawaban atas pertanyaan tersebut.