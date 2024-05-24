Kelakar Megawati Minta Tukaran Jabatan dengan Puan Maharani: Jadi Ketua DPR Keluar Negeri Terus

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan, anaknya Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI karena sering melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Hal itu dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Mba puan saya bilang pada mba Puan apa? sebagai ketua DPR wah pergi ke luar negeri terus," kata Megawati.

Kata Megawati ketika melakukan perjalanan dinas, Puan selalu berpamitan dengan dia. Terbaru Puan menghadiri acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Minggu 20 Mei 2024.

Dia lantas berkelakar, dihadapan ribuan peserta Rakernas. Apakah bisa bertukar jabatan dengan Puan, agar bisa melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

"Tapi itu kerja loh bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin itu di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko jadi terus saya bilang 'Gantian lah sama saya, saya deh yang jadi anggota eh Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum," ujar Megawati.