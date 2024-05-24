Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Megawati Minta Tukaran Jabatan dengan Puan Maharani: Jadi Ketua DPR Keluar Negeri Terus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:20 WIB
Kelakar Megawati Minta Tukaran Jabatan dengan Puan Maharani: Jadi Ketua DPR Keluar Negeri Terus
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan, anaknya Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI karena sering melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Hal itu dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Mba puan saya bilang pada mba Puan apa? sebagai ketua DPR wah pergi ke luar negeri terus," kata Megawati.

Kata Megawati ketika melakukan perjalanan dinas, Puan selalu berpamitan dengan dia. Terbaru Puan menghadiri acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Minggu 20 Mei 2024.

Dia lantas berkelakar, dihadapan ribuan peserta Rakernas. Apakah bisa bertukar jabatan dengan Puan, agar bisa melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

"Tapi itu kerja loh bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin itu di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko jadi terus saya bilang 'Gantian lah sama saya, saya deh yang jadi anggota eh Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum," ujar Megawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811//dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement