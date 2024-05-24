Uji Adrenalin Lewat Perosotan Air di Taman K, Selengkapnya di Okezone Updates

Okezone Updates pada Jumat (24/5/2024) berisikan tentang berita soal wahana water slide atau perosotan air, di wisata bernama Taman K yang berada di Durensewu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter dan panjang lintasan 100 meter menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.

Perosotan air diminati oleh pengunjung untuk healing dan refresing usia bekerja dan mengisi long weekend.

Untuk tiket dalam wahana water slide terbilang murah yakni Rp75 ribu sepuasnya dalam satu wahana yang tergabung dalam waterboom dan kolam anak-anak.Sementara itu, untuk bermain pengunjung harus naik lift karena tingginya puluhan meter.

Sementara itu ada berita tentang wakil Italia, Atalanta tampil sempurna di final Liga Europa usai mencukur wakil Jerman, Bayern Leverkusen di Aviva Stadium, dublin dengan skor 3-0. Ademola Lookman mencetak hattrick dengan memborong seluruh gol pada laga tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)