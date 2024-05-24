Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Mereka yang Berada di PDI Perjuangan Orang yang Tak Pernah Goyang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |17:02 WIB
Megawati: Mereka yang Berada di PDI Perjuangan Orang yang Tak Pernah Goyang
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebut, orang-orang yang masih berada di barisan partainya merupakan sosok yang tak pernah konsisten memperjuangkan hak rakyat. Maka dari itu menurutnya tak banyak orang yang kuat bertahan di partai berlambang banteng ini.

Hal itu dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato politik di acara Rakernas PDIP ke-V di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Mulanya Megawati menceritakan, keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok memutuskan mundur dari posisi Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero).

"'Ibu saya mau keluar dari Pertamina' kok mau keluar dari Pertamina. 'Karena saya tidak sejalan sama bos saya'. Ternyata kan bener ya," ujar Megawati.

Keputusan Ahok itu, mulanya sempat tidak diindahkan Megawati, sebab dia turut memikirkan nasib keluarga Ahok, jika sudah tidak bekerja. Namun dengan segala pertimbangan Megawati mengizinkan Ahok untuk melepas jabatan di Pertamina itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
