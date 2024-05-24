Jelang Kunjungan Paus Fransiskus, Dirjen Bimas Katolik Kemenag Koordinasi dengan Kemenlu

JAKARTA - Dirjen Bimas Katolik, Suparman mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan Paus Fransiskus.

Tuan rumah, Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto menuturkan, rapat besar pertama antarlembaga ini, menjadi indikasi yang baik, karena dihadiri oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam acara Paus Fransiskus selama di Indonesia, yakni 3 hingga 6 September 2024.

“Ini adalah awal yang baik, karena setiap pihak hadir untuk rapat ini,” ujar Dirjen Protokoler, Andy Rachmianto dalam keterangannya, seperti dikutip dari bimaskatolik.kemenag.go.id, Jumat (24/5/2024).

Selain Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, rapat juga dihadiri oleh wakil dari Protokoler Istana, Paspampres, serta Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI Mgr Antonius Subianto serta Pastor Kepala Gereja Katedral, Romo Hani Rudi Hartoko, SJ.

“Dengan kehadiran Ketua Presidium KWI, semoga lancar-lancar pelaksanaan yang kita siapkan,” ujar Dirjen Bimas Katolik, Suparman.

Dirjen Bimas Katolik juga berharap seluruh pihak berkoordinasi dengan baik sehingga tampak persatuan dalam persiapan hingga pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus pada September mendatang.

“Semua pihak bisa berkolaborasi, bersinergi dengan baik, agar semua bisa melihat pemimpin kita ini satu,” tutur Dirjen Bimas Katolik.