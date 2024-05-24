Megawati Ibaratkan Pemilu 2024 Bagai Badai Anomali

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut pemilu 2024 bagaikan badai anomali yang tak bisa diprediksi. Akan hal tersebut, memperjuangkan agar pemilu bisa berjalan dengan baik menurutnya bukan hal yang mudah.

"Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, daang, begitu akibat apa kecurangan, secara terstruktur sistematis dan masif, yang disebut TSM," ujar Megawati dalam rakernas PDIP ke-V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Di hadapan ribuan peserta Rakernas ke-V itu, Megawati berharap kader PDIP untuk berani dan tak takut untuk menyuarakan adanya TSM dalam pemilu.

"Lah pada diem toh, kayak enggak berani. Bener ada apa tidak? (Ada). Benar ada apa tidak? (Ada). Tsm ini ada apa tidak? (ada)," ujar Megawati disambut teriakan peserta Rakernas.

Dia juga mengaku mengetahui adanya TSM dalam pemilu ini, "Ya memang ada, saya tahu kok, karena semuanya mengatakan sepertinya tidak, oh tidak, seperti KPU-nya bilang oh itu kan jujur adil luber langsung umum bebas rahasia," sambungnya.