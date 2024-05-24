Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas PDIP Angkat Tema Satyam Eva Jayate, Hary Tanoe: Memang Kebenaran Itu Harus Selalu Menang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:31 WIB
Rakernas PDIP Angkat Tema Satyam Eva Jayate, Hary Tanoe: Memang Kebenaran Itu Harus Selalu Menang
A
A
A

JAKARTA - Dalam Rakernas ke-V, PDIP mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang', dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. Pengangkatan tema tersebut dianggap positif oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Menurutnya kebenaran memang harus di tegakkan di Indonesia. Agar mampu menciptakan keadilan.

"Ya tentu tema yang sangat bagus ya memang kebenaran itu harus selalu menang, dan saya lihat tadi acaranya bagus," kata Hary usai acara pembukaan rakernas, Jumat (24/5/2024).

Dia juga turut mengucapkan selamat kepada seluruh kader PDIP atas pelaksanaan Rakernas ini. Diharapkan melalui agenda ini bisa berdampak baik bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan bisa nyentuh masyakarat secara luas. Saya ucapkan selamat kepada PDIP atas rakernas yang baru saja usai," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187473//partai_perindo_salurkan_bantuan_di_pengungsian_semeru-PyFq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
