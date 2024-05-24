Megawati ke Kader PDIP: Saya Sekarang Provokator!

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan, bahwa saat ini dirinya akan menjadi seorang provokator dalam rangka menegakkan keadilan.

Dalam pidato politik di pembukaan Rakernas V, Megawati mengajak kepada seluruh kadernya untuk tetap berani melawan ketidakadilam

"Berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak ?" tanya Megawati disambut gemburuh ribuan kader PDIP yang hadir di arena Rakernas V yang digelar di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

BACA JUGA: Megawati Ibaratkan Pemilu 2024 Bagai Badai Anomali

Presiden Kelima RI itu menyadari sikap untuk melawan atas ketidakadilan ini, akan ditentang sejumlah pihak dengan mengatakan bahwa sikap tersebut sebagai bentuk provokasi.