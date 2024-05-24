Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati ke Kader PDIP: Saya Sekarang Provokator!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:34 WIB
Megawati ke Kader PDIP: Saya Sekarang Provokator!
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: dok PDIP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan, bahwa saat ini dirinya akan menjadi seorang provokator dalam rangka menegakkan keadilan.

Dalam pidato politik di pembukaan Rakernas V, Megawati mengajak kepada seluruh kadernya untuk tetap berani melawan ketidakadilam

"Berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak ?" tanya Megawati disambut gemburuh ribuan kader PDIP yang hadir di arena Rakernas V yang digelar di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Presiden Kelima RI itu menyadari sikap untuk melawan atas ketidakadilan ini, akan ditentang sejumlah pihak dengan mengatakan bahwa sikap tersebut sebagai bentuk provokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180674//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ZJle_large.jpg
Megawati Sindir Soal Ijazah Dibeli: Siapa yang Beli Ijazah, Hayo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166006//presiden_prabowo_subianto-3rnW_large.jpg
Prabowo Tantang Kader PDIP: Saya Juga Baca 'Indonesia Menggugat' Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement