Angela Tanoesoedibjo Puji Pembukaan Rakernas PDIP

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo ikut mendampingi ketua umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Usai menghadiri acara tersebut, Angela mengapresiasi pembukaan rakernas PDIP ini.

"Ya saya kira ini pembukaan Rakernas yang sangat baik ya, dan kita partai Perindo tadi juga ada PPP dan ada juga dari Hanura hadir bersama," ujar Angela kepada wartawan.

Acara pembukaan diawali dengan penampilan pertunjukan gambar banteng yang terluka namun tetap menggelorakan semangat bertarung. Serta Tarian Mansyur Angklung dan Tari Banteng Yogya disuguhkan sebagai pertunjukan pembukaan Rakernas V PDIP.

Dia menambahkan, pihaknya akan mendukung langkah politik PDIP selanjutnya.

"Tentunya kita dalam hal ini terus mendukung yaa PDIP secara historikal juga sangat luar biasa dan kita ucapkan sukses terus buat PDIP," sambungnya.

Dalam Rakernas ke-V, PDIP mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang', dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. Pengangkatan tema tersebut dianggap positif oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.