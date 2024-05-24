Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bagikan Sembako untuk Warga Yogyakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:26 WIB
Presiden Jokowi Bagikan Sembako untuk Warga Yogyakarta
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berbagi sembako dengan warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat, 24 Mei 2024.

Presiden menghampiri masyarakat yang telah menunggu dengan penuh antisipasi, membawa bersamanya bukan hanya sembako, tapi juga semangat berbagi.

Sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden Jokowi menuju gerbang Senisono Istana Kepresidenan Yogyakarta di mana masyarakat telah mengantre. Di antara mereka ada pedagang asongan, pengayuh becak, hingga kaum difabel.

Ahya Rosidi, seorang tunanetra, merasa sangat bersyukur dan senang karena ia mendapatkan sembako.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau dan segenap jajaran yang sudah membantu kami semua kaum difabel tunanetra ini," kata Ahya.

Meski tidak bisa melihat Presiden Jokowi, namun Ahya bisa merasakan kehadiran sang kepala negara. Baginya, Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat baik dan ia bisa merasakan langsung dampak kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Walaupun saya atau kami belum pernah bertemu secara langsung, bertatap muka, namun yang kami rasakan itu misalnya dari akses jalan, terus bantuan-bantuan dari beliau ke saya, saya sangat merasakannya," kata Ahya.

"Saya harap untuk ke depannya negara Indonesia ini bisa lebih maju, terutama untuk kaum difabel, tunanetra khususnya atau kaum difabel lainnya diperhatikan lebih baik lagi," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
