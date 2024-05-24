Angela Tanoesoedibjo Siap Dukung Langkah Politik PDIP ke Depan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyebut akan mendukung apapun langkah politik yang ajan diambil PDIP. Hal itu ia katakan usai menghadiri Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Tentunya kita dalam hal ini terus mendukung yaa PDIP dan secara historikal juga sangat luar biasa dan kita ucapkan sukses terus buat PDIP," ujar Angela usai acara.

Ia juga memuji acara rakernas ke-V ini yang dianggapnya luar biasa.

"Ya saya kira ini pembukaan Rakernas yang sangat baik ya, dan kita partai Perindo tadi juga ada PPP dan ada juga dari Hanura hadir bersama," katanya.

Acara pembukaan diawali dengan penampilan pertunjukan gambar banteng yang terluka namun tetap menggelorakan semangat bertarung. Serta Tarian Mansyur Angklung dan Tari Banteng Yogya disuguhkan sebagai pertunjukan pembukaan Rakernas V PDIP.

Dalam Rakernas ke-V, PDIP mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang', dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. Pengangkatan tema tersebut dianggap positif oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Menurutnya kebenaran memang harus di tegakkan di Indonesia. Agar bisa menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat.

"Ya tentu tema yang sangat bagus ya memang kebenaran itu harus selalu menang, dan saya lihat tadi acaranya bagus," kata Hary usai acara pembukaan rakernas, Jumat (24/5/2024).