Berseragam PDIP, Andika Perkasa Ngaku Siap Maju Pilkada DKI

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa ikut hadir dalam Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Andika menyebut telah bergabung bersama partai berlambang banteng ini sejak tahun lalu.

Usia acara rakernas, ketika ditanya soal Pilkada, dirinya mengaku siap jika diusung PDIP berkontestasi di DKI Jakarta.

"Oh siap, kalau di perintah siap," singkat Andika kepada wartawan.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Siap Dukung Langkah Politik PDIP ke Depan

Namun sejauh ini, kata Andika belum ada arahan partai yang mengintruksikan dirinya agar berkontestasi di DKI Jakarta.

"Ya kita kan nggak tau, itukan perintah," katanya.