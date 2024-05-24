Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berseragam PDIP, Andika Perkasa Ngaku Siap Maju Pilkada DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:02 WIB
Berseragam PDIP, Andika Perkasa <i>Ngaku</i> Siap Maju Pilkada DKI
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa ikut hadir dalam Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Andika menyebut telah bergabung bersama partai berlambang banteng ini sejak tahun lalu.

Usia acara rakernas, ketika ditanya soal Pilkada, dirinya mengaku siap jika diusung PDIP berkontestasi di DKI Jakarta.

"Oh siap, kalau di perintah siap," singkat Andika kepada wartawan.

Namun sejauh ini, kata Andika belum ada arahan partai yang mengintruksikan dirinya agar berkontestasi di DKI Jakarta.

"Ya kita kan nggak tau, itukan perintah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186069//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-81KR_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Nilai Literasi Digital Jadi Kunci Lawan Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186066//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-gmCz_large.jpg
iNews Media Group Ajak Content Creator Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186015//angela_img-h7rI_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Bahaya Hoaks yang Menyebar Enam Kali Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/278/3186012//angela-GABd_large.jpg
IMG Campus Connect, Angela Tanoesoedibjo Minta Mahasiswa Siap Hadapi Perubahan Industri Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement