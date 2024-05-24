BPIP Ungkap Alasan Upacara Hari Lahir Pancasila Digelar di Blok Rokan

JAKARTA - Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 akan berlangsung di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan (PHR), Riau. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan hadir secara langsung untuk menjadi inspektur upacara.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan daerah untuk memastikan persiapan acara berjalan lancar. Kendati acara baru akan digelar pada akhir pekan depan, tim dari BPIP telah berada di Riau sejak pekan ini untuk memeriksa lokasi.

"Persiapan di lapangan sudah kita lakukan melalui kerja sama dengan Pemda dan PHR Dumai. BPIP terus mematangkan persiapan agar pelaksanaannya di Lapangan Garuda PHR Dumai bisa digunakan untuk upacara kenegaraan," kata Ketua Tim Survei Upacara Peringaran Harlah Pancasila, Sarwo Edy kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).

Presiden Jokowi akan didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, ada Ketua MPR Bambang Soesatyo akan membacakan teks Pancasila.

Sementara Ketua DPR Puan Maharani akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Menko PMK Muhadjir Effendy akan ditugaskan untuk memimpin pembacaan doa.

Upacara juga akan melibatkan Paskibraka tingkat nasional dan Provinsi Riau. Diperkirakan sekitar seribu peserta akan mengikuti upacara peringatan ini, termasuk anggota TNI, Polri, ASN, pegawai PT Pertamina, dan pelajar.