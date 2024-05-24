Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Panjang Waisak, Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Alami Kenaikan

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |23:11 WIB
Libur Panjang Waisak, Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Alami Kenaikan
GT Cikampek Utama (Foto: Dok Jasamarga/Giffar Rivana)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada libur panjang Hari Raya Waisak 2024.

Jasamarga merilis sejumlah data Tol Transjawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur mengalami kenaikan volume kendaraan.

Di Wilayah Jawa Barat sendiri, Gerbang Tol Cikampek Utama, sebanyak 58.577 kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini turun 1,64% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 59.551 kendaraan.

Sedangkan untuk kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 52.786 kendaraan atau turun 12,92% dari lalu lintas normal sebanyak 60.615 kendaraan.

Lalu di wilayah Jawa Tengah, GT Kalikangkung dengan volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-1 s.d Hari H Hari Raya Waisak 2024, tercatat sebanyak 46.431 kendaraan atau naik 41,73% dari lalu lintas normal sebanyak 32.761 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 28.900 kendaraan atau turun 11,18% dari lalu lintas normal sebanyak 32.536 kendaraan.

Selanjutnya, di GT Banyumanik pada H-1 sampai dengan Hari H Hari Raya Waisak 2024, tercatat sebanyak 65.401 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 49,84% dari lalu lintas normal sebanyak 43.646 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 40.092 kendaraan atau naik 5,42% terhadap lalu lintas normal sebanyak 38.030 kendaraan.

Kemudian, di GT Colomadu, pada H-1 sampai dengan Hari H Hari Raya Waisak 2024, tercatat sebanyak 15.443 kendaraan menuju Semarang/Surabaya atau naik 20,40% terhadap lalu lintas normal sebanyak 12.826 kendaraan. Untuk kendaraan menuju Solo/Jogja melalui GT Colomadu sebanyak 19.176 atau naik 50,12% dari lalu lintas normal sebanyak 12.774 kendaraan.

