INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Tampang Pengamen yang Aniaya Pengunjung Warung Sate Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |00:30 WIB
Ini Tampang Pengamen yang Aniaya Pengunjung Warung Sate Puncak
Pengamen, pelaku penganiayaan di Puncak, Bogor (Foto: Dok Polisi)
BOGOR - Pengamen yang menganiaya pengunjung warung sate di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah dibekuk polisi. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran.

Dalam foto yang diterima MNC Portal, tampak pelaku yang diketahui berinisial MFF (23) sudah berada di ruangan Unit Reskrim Polsek Cisarua. Pelaku memiliki perawakan kurus dengan rambut panjang itu sudah dalam kondisi kedua tangan diborgol polisi.

"Pada 21 Mei 2024, berhasil menemukan dan mengamankan salah satu pelaku (MFF)," kata Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Dari hasil pemeriksaan sementara, rupanya pelaku itu menganiaya korban berinisial J (43) yang merupakan seorang pengacara dengan cara memukul dan melukai telinga korban dengan benda tajam menyerupai kunci T yang diselipkan di jarinya.

"Korban mengalami luka sobek yang serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis," ungkapnya.

Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap MFF. Termasuk, masih memburu satu orang rekan pelaku yang dalam pengejaran.

"Kami tidak akan berhenti sampai semua pelaku tertangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

Telusuri berita news lainnya
