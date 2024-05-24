Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Bakal Hujan Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |05:24 WIB
Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Bakal Hujan Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Jakarta akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Jumat 24 Mei 2024. Daerah yang diprediksi turun hujan itu ialah Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Barat (Jakbar).

"Waspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel, Jaktim, dan Jakbar pada siang, sore, dan malam hari," demikian keterangan BMKG yang dikutip dari situs bmkg.go.id, Jumat (24/5/2024).

BMKG memperkirakan, ketiga wilayah itu akan berawan pada Jumat pagi. Untuk Jaksel dan Jaktim, diperkirakan akan turun hujan petir pada siang hari dan hujan dengan intensitas ringan di malam hari. Sementara Jakbar, diperkirakan akan turun hujan ringan dari siang hingga malam hari.

Sedangkan wilayah Jakarta Utara (Jakut) dan Jakarta Pusat (Jakpus) diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Untuk malam hari, BMKG memprediksi langit di dua wilayah itu akan berawan.

Untuk Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi langit akan berawan pada Jumat pagi. Cuaca diperkirakan bakal cerah berawan pada siang hari dan kembali berawan pada malam hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca Jakarta BMKG Hujan cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement