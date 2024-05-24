Ramalan Cuaca: Sebagian Wilayah Jakarta Bakal Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Jakarta akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Jumat 24 Mei 2024. Daerah yang diprediksi turun hujan itu ialah Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Barat (Jakbar).

"Waspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel, Jaktim, dan Jakbar pada siang, sore, dan malam hari," demikian keterangan BMKG yang dikutip dari situs bmkg.go.id, Jumat (24/5/2024).

BMKG memperkirakan, ketiga wilayah itu akan berawan pada Jumat pagi. Untuk Jaksel dan Jaktim, diperkirakan akan turun hujan petir pada siang hari dan hujan dengan intensitas ringan di malam hari. Sementara Jakbar, diperkirakan akan turun hujan ringan dari siang hingga malam hari.

Sedangkan wilayah Jakarta Utara (Jakut) dan Jakarta Pusat (Jakpus) diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Untuk malam hari, BMKG memprediksi langit di dua wilayah itu akan berawan.

Untuk Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi langit akan berawan pada Jumat pagi. Cuaca diperkirakan bakal cerah berawan pada siang hari dan kembali berawan pada malam hari.