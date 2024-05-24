Urai Kemacetan, Tol Ciawi Berlakukan Contraflow Arah Sukabumi dan Bogor

Truk melintas di jalan tol (Foto: ANTARA)

JAKARTA - Skema rekayasa lalu lintas (lalin) berupa lajur contraflow mulai diberlakukan di Gerbang Tol (GT) Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengurai kepadatan lalu lintas menyusul libur panjang Waisak 2024.

"08.30 WIB #Tol_Jagorawi Setelah GT Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan," tulis akun X resmi milik PT Jasamarga, Jumat (24/5/2024).

Selain arah Sukabumi, PT Jasamarga juga menginformasikan bahwa lajur contraflow juga diberlakukan di Ciawi KM 46+500 - KM 44+500 arah Bogor.

BACA JUGA:

"08.30 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di Ciawi KM 46+500 - KM 44+500 arah Bogor, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Bogor di lajur kanan," tulisnya.

Para pengendara diminta memperhatikan laju kendaraannya, serta tertib saat mengantre, agar tidak menyebabkan kepadatan arus lalu lintas.

(Salman Mardira)