HOME NEWS MEGAPOLITAN

Saat Ini, Polisi Berlakukan Sistem Oneway Menuju Kawasan Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |10:13 WIB
Saat Ini, Polisi Berlakukan Sistem Oneway Menuju Kawasan Puncak Bogor
Lalu Lintas di Puncak (foto: dok MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi sedang memberlakukan sistem satu arah atau oneway menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Kendaraan yang menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem oneway menuju Punvak mulai berlaku sekira pukul 09.30 WIB. Petugas pun membuka arus kendaraan baik dari arah Simpang Ciawi maupun Tol Jagorawi.

"Sehingga pola pengaturan lalu lintasnya akan lebih dapat memperlancar sebelum menjelang ibadah solat Jumat," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di lokasi, Jumat (24/5/2024).

Di samping itu, tambah Ardian, untuk kondisi lalu lintas hari kedua libur panjang ini terbilang lebih landai jika dibandingkan kemarin. Hingga pukul 08.00 WIB, ada 19 ribu kendaraan melintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya.

Halaman:
1 2
      
