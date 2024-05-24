Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Akan Data Ulang 11,3 Juta Penduduk Warga Ibukota

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |12:01 WIB
Pemprov DKI Akan Data Ulang 11,3 Juta Penduduk Warga Ibukota
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, akan melakukan penertiban administrasi kependudukan bagi 11,3 juta warga yang tercatat berdomisili di Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, saat ini, terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah.

"Dengan mobilitas penduduk yang dinamis, maka pendataan penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat," ujar Budi Awaluddin, Jumat (24/5/2024).

Penataan kependudukan yang baik melalui program penertiban Administrasi Kependudukan (Adminduk) amat penting karena dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya.

