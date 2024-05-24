Dramatis! Pria Lansia Tewas Dipangkuan Sopir Angkot di Depok

DEPOK - Seorang pria lanjut usia (lansia) meninggal dunia dipangkuan sopir angkutan kota (angkot) di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Jumat (24/5/2024) dini hari.

Sopir angkot bernama Irwan Setiawan menjelaskan kronologis korban awalnya menaiki angkot miliknya dari Jalan Dahlia, Pancoran Mas menuju ke arah Depok Timur, Sukmajaya. Namun ditengah perjalanan tiba-tiba korban Mr X itu terjatuh dan tidak sadarkan diri.

"Korban meninggal itu dia naik angkot saya dari Jalan Dahlia menuju ke Depok Timur tiba-tiba diperjalanan orang ini jatuh dipangkuan saya dalam kondisi sudah nggak sadarkan diri," kata Irwan kepada wartawan.

Irwan meminta bantuan rekan sesama sopir angkot untuk mengevakuasi korban. Dirinya pun membuat laporan polisi ke Polsek Sukmajaya.