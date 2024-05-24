Saksi Kunci Benarkan Sosok DPO yang Tertangkap Dalam Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

BEKASI - Satu orang DPO, Pegy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, berhasil diamankan tim gabungan Diskrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon.

Saksi kunci yang melihat peristiwa tersebut membenarkan bahwa DPO yang berhasil diamankan adalah sosok yang ada saat berada di tempat kejadian, saksi juga sempat di mintai keterangan oleh kepolisian untuk memastikan pelaku yang di amankan adalah DPO.

Aef (30) warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini kembali diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon, terkait penangkapan Pegy. Saksi kunci yang mengetahui sejak awal kejadian tragis itu membenarkan sosok Pegy sempat terlihat pada saat kejadian.

Dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saksi dimintai keterangan di Polsek Cikarang saksi menceritakan bahkan sosok terduga pelaku Pegy ada dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor suzuki berwarna pink, dari salah satu remaja yang terlibat aksi pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eky.

Pada tahun 2016 silam, saksi sempat di mintai keterangan oleh petugas kepolisian, saat ini pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan salah satu dari tiga DPO dan terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan.

(Awaludin)