Viral! Warga Tanjung Priok Ikat dan Pukuli Maling Motor

JAKARTA - Beredar viral di media sosial video warga mengikat dan menghajar pelaku yang diduga hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pulo Besar 1, RT05/RW11, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Kamis (23/5/2024) pagi.

Tampak dalam video yang diunggah akun media sosial @seputar.sunter sejumlah warga memukul dan menendang pelaku karena geram dengan pelaku pencurian sepeda motor tersebut.

Ketika dikonfirmasi awak media, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Iptu Tomy Brian Hutomo menyebutkan pelaku diketahui berinisial H (43) warga Tanjung Priok.

Tomy menyebutkan pelaku diketahui mondar-mandir di area kostan yang terdapat sepeda motor sekitar Pukul 05.30 WIB.

Pelaku bermodus menggeser beberapa sepeda motor yang terparkir kemudian saat ditanya warga yang curiga mengaku sedang mencari kostan.

"Udah bolak-balik pekarangan (halaman) kosan udah diawasin ama penjaga kosan lewat CCTV terus ditanya 'ngapain mas?', terus dia (maling) itu jawab 'saya warga sini' katanya gitu," ujar Tomy, Jumat (24/5/2024) kepada awak media.