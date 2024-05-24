Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siang Ini, Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |14:07 WIB
Siang Ini, Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta
Lalu lintas di puncak bogor (foto: MPI/Putra)
BOGOR - Siang ini, polisi memberlakukan sistem oneway arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (24/5/2024). Kendaraan yang menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, oneway diberlakukan mulai pukul 13.20 WIB. Polisi menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Sebelumnya, volume kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari kedua libur panjang di Puncak tidak sebanyak pada Kamis 23 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
