Misteri Penemuan Mayat di Dalam Sumur Rumpin Bogor Terkuak, Polisi Duga Korban Terjatuh

BOGOR - Polisi menyebut remaja berinisial DM (16), yang meninggal dunia dalam sumur di Rumpin, Kabupaten Bogor diduga terjatuh. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil dari identifikasi dan pemeriksaan luar pada tubuh mayat, tidak ditemukannya tindakan kekerasan, juga pada sekitar lokasi kejadian tidak terdapat tindakan kekerasan," kata Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pihak keluarga pun menolak jenazah DM untuk dilakukan outopsi dan menerima sebagai musibah dan takdir. "Korban sudah dimakamkan secara layak dan situasi dinyatakan kondusif," pungkasnya.

Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad remaja laki-laki berinisial DM (16), yang ditemukan dalam sumur di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Kamis 23 Mei 2024.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa bermula ketika orangtua DM melapor kepada polisi bahwa sang anak belum pulang sejak Senin 20 Mei 2024.

"Mengenakan seragam SMP celana panjang warna biru, baju warna putih, topi warna hitam motif putih dan sepatu warna hitam," kata Adam dalam keterangannya, Kamis 23 Mei 2024.