Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Penemuan Mayat di Dalam Sumur Rumpin Bogor Terkuak, Polisi Duga Korban Terjatuh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:10 WIB
Misteri Penemuan Mayat di Dalam Sumur Rumpin Bogor Terkuak, Polisi Duga Korban Terjatuh
A
A
A

BOGOR - Polisi menyebut remaja berinisial DM (16), yang meninggal dunia dalam sumur di Rumpin, Kabupaten Bogor diduga terjatuh. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil dari identifikasi dan pemeriksaan luar pada tubuh mayat, tidak ditemukannya tindakan kekerasan, juga pada sekitar lokasi kejadian tidak terdapat tindakan kekerasan," kata Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pihak keluarga pun menolak jenazah DM untuk dilakukan outopsi dan menerima sebagai musibah dan takdir. "Korban sudah dimakamkan secara layak dan situasi dinyatakan kondusif," pungkasnya.

Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad remaja laki-laki berinisial DM (16), yang ditemukan dalam sumur di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Kamis 23 Mei 2024.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa bermula ketika orangtua DM melapor kepada polisi bahwa sang anak belum pulang sejak Senin 20 Mei 2024.

"Mengenakan seragam SMP celana panjang warna biru, baju warna putih, topi warna hitam motif putih dan sepatu warna hitam," kata Adam dalam keterangannya, Kamis 23 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168296//bangunan_ambruk-CVRc_large.jpg
Breaking News! Bangunan Ambruk saat Peringatan Maulid Nabi di Ciomas Bogor, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163765//perindo-pv1k_large.jpg
HUT ke-80 RI, Perindo Kota Bogor: Perkuat Struktur Bersama-sama Membangun Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement