Motif Pembunuhan Imam Masjid, Pelaku Kesal karena Dihina saat Ngapelin Cucunya

JAKARTA - Terungkap, motif MSG (24) pelaku penusukan MS imam masjid yang tengah wudhu hingga meninggal, ternyata sakit hati karena merasa direndahkan. Dia merasa direndahkan 2 tahun lalu saat apel untuk menemui cucu korban.

Kapolres Jakarta Barat, Kombes Syahduddi mengatakan, berdasarkan pengakuan, pelaku menaruh dendam terhadap korban MS ketika 2 tahun lalau saat pelaku menyukai salah satu cucu dari pada korban atas nama A.

BACA JUGA: Ini Tampang Pembunuh Imam Masjid di Kebon Jeruk

Cucu korban berinisial A merupakan salah satu pegawai di toko emas di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. Sementara pelaku pada dua tahun lalu bekerja sebagai security di Pasar Kedoya dan menaruh hati pada cucu korban atas nama A.

"Kemudian pelaku berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban. Namun, dalam kegiatan bekunjung atau bertamu pelaku mendapatkan sambutan atau perlakuan kurang baik menurut pelaku seperti merendahkan pelaku," kata Syahduddi, Jumat (24/5/2024).

"Kemudian pelaku merasa sakit hati kemudian berencana melakukan aksi pembunuhan tersebut," tambahnya.