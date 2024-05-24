Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua DPW PKS DKI: Setelah Ada SK Anies sebagai Cagub 2024, Baru Bahas Cawagub

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:46 WIB
Anies Baswedan (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Khoirudin mengatakan, bahwa pembahasan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari kader terbaik PKS baru akan dibahas setelah surat keputusan (SK) dari DPP soal Anies Baswedan maju lagi sebagai Cagub DKI 2024 keluar. Ia menyebut bahwa usulan dari DPW terkait nama Anies baru akan dibahas oleh DPP PKS.

"Pak Anies sebagai Cagub usulan DPW PKS DKI belum dibahas di DPP dan belum ada SK, setelah ada SK baru bicarakan Cawagub," kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Jumat (24/5/2024).

Khoirudin tetap menyiapkan sejumlah kader PKS potensial yang didorong menjadi Cawagub dalam kontestasi Pilgub DKI pada November 2024 mendatang.

"Iya benar (kita tetap menyiapkan nama kader terbaik sebagai Cawagub dari Anies)," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) PKS, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa DPW PKS juga tengah menyiapkan kader sebagai wakil dari Anies Baswedan.

