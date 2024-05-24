Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Jalur Puncak Petang Ini Sudah Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:20 WIB
Lalin Jalur Puncak Petang Ini Sudah Normal Dua Arah
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor petang ini sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 18.10 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

"Kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas hari ini tepat di pukul 18.10 WIB, memang situasi kali ini kami beberapa saat lalu sudah kami normalkan untuk rekayasa dari Puncak menuju Jakarta, atau on way ke bawah. Itu tadi kami laksanakan oneway dimulai pukul 13.15 WIB, untuk saat ini situasi arus lalu lintas sudah normal dua arah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (24/5/2024).

Berdasarkan data yang diterimanya, hingga pukul 16.00 WIB sore tadi tercatat jumlah kendaraan yang menuju Puncak sekitar 22.400 dan menuju Jakarta 21.000 kendaraan. Jumlah kendaraan itu terdiri dari roda dua, roda empat, bus dan truk.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Lalin Puncak puncak bogor puncak
