HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Hujan Deras, Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:29 WIB
Puncak Hujan Deras, Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3
A
A
A

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air mencapai 100 sentimeter atau status siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa M. Jaenudin mengatakan kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 19.16 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter sekira pukul 19.00 WIB.

"Ketinggian air 100 sentimeter, status siaga 3," kata Jaenudin dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 138.129 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

"Kondisi cuaca gerimis," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan terjadinya angin kencang. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga malam hari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
