Kawasan Wisata Puncak Diguyur Hujan Deras Pengendara Diminta Hati-Hati

BOGOR - Kondisi cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor malam ini sedang diguyur hujan deras. Wisatawan yang akan melintasi jalur tersebut diimbau selalu berhati-hati dalam berkendara.

Pantauan MNC Portal di Simpag Gadog, hujan deras mengguyur kawasan Puncak sejak sore hari. Derasnya hujan ditambah dengan kondisi malam hari membuat jarak pandang para pengendara yang melintas menjadi sangat terbatas.

Tak sedikit pemotor memilih untuk menepikan kendaraannya sambil menunggu hujan reda. Sedangkan, mobil masih melintas tetapi dengan kecepatan rendah dan menyalakan lampu utama.

"Kondisi cuaca yang dimana dinamikanya dari panas langsung menjadi hujan, Tetap hati-hati fokus, bawa jas hujan untuk roda dua," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Jumat (24/5/2024).

Selain itu, pihaknya juga mengimbau pengendara yang akan melintasi kawasan wisata itu untuk patuhi aturan lalu lintas. Termasuk memastikan kendaraan dan pengendaranya dalam kondisi prima.

"Tetap fokus semua pengendara, cek kembali kondisi fisik dan kendaraan, patuhi aturan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)