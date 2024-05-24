Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Wisata Puncak Diguyur Hujan Deras Pengendara Diminta Hati-Hati

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:33 WIB
Kawasan Wisata Puncak Diguyur Hujan Deras Pengendara Diminta Hati-Hati
A
A
A

BOGOR - Kondisi cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor malam ini sedang diguyur hujan deras. Wisatawan yang akan melintasi jalur tersebut diimbau selalu berhati-hati dalam berkendara.

Pantauan MNC Portal di Simpag Gadog, hujan deras mengguyur kawasan Puncak sejak sore hari. Derasnya hujan ditambah dengan kondisi malam hari membuat jarak pandang para pengendara yang melintas menjadi sangat terbatas.

Tak sedikit pemotor memilih untuk menepikan kendaraannya sambil menunggu hujan reda. Sedangkan, mobil masih melintas tetapi dengan kecepatan rendah dan menyalakan lampu utama.

"Kondisi cuaca yang dimana dinamikanya dari panas langsung menjadi hujan, Tetap hati-hati fokus, bawa jas hujan untuk roda dua," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Jumat (24/5/2024).

Selain itu, pihaknya juga mengimbau pengendara yang akan melintasi kawasan wisata itu untuk patuhi aturan lalu lintas. Termasuk memastikan kendaraan dan pengendaranya dalam kondisi prima.

"Tetap fokus semua pengendara, cek kembali kondisi fisik dan kendaraan, patuhi aturan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780//hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185291//cuaca_hujan-atEv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184408//hujan-HYSn_large.jpg
Terobos Hujan, Pemotor Jangan Pakai Sandal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement