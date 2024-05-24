Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang di Tebet Eco Park, Satu Pengunjung Dilarikan ke RS

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:27 WIB
Pohon Tumbang di Tebet Eco Park, Satu Pengunjung Dilarikan ke RS
A
A
A

JAKARTA - Viral adanya sebuah pohon tumbang di kawasan Tebet Eco Park, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (24/5/2024) siang tadi menimpa seorang pengunjung. Namun, korban dikabarkan selamat dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Informasi adanya pohon tumbang itu salah satunya disampaikan oleh akun Instagram @tebet_info pada Jumat (24/5/2024) sore tadi, yang mana disebutkan adanya pohon tumbang hingga mengenai pengunjung. Terdapat dalam unggahan video, adanya seorang pengunjung yang harus ditandu akibat terkena pohon tumbang tersebut.

Sementara itu, pengelola Tebet Eco Park, Muhammad Ali mengatakan, peristiwa pohon tersebut tumbang tersebut terjadi pada Jumat (24/5/2024) siang tadi, yang mana menimpa seorang pengunjung. Meski begitu, dia belum bisa memastikan penyebab pohon itu bisa sampai tumbang dan identitas pasti pengunjung yang tertimpa itu.

"Terinfo dari lapangan kejadian sekitar pukul 13.00 WIB, korban sudah dibawa ke RS dan dalam penanganan tim medis," ujar Pengelol Tebet Eco Park, M Ali saat dikonfirmasi, Jumat (24/5/2024).

Ali menambahkan, korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis atas lukanya itu. Korban sendiri dalam kondisi selamat.

"Wanita, terinfo tidak parah (lukanya), kronologis masih menunggu dari laporan lapangan. Masih mengumpulkan informasi yang lebih lengkap," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
