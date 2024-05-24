Pohon Setinggi 30 Meter Tumbang Menimpa Kios di Bogor

BOGOR - Pohon jenis flamboyan di Jalan Binamarga, Bogor Timur, Kota Bogor tumbang. Hal itu dikarenakan hujan deras dan akar yang sudah rapuh.

"Akibat hujan deras di wilayah tersebut dan akar sudah rapuh," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB sore tadi. Batang pohon setinggi 30 meter dengan diameter 40 sentimeter itu tumbang dan menimpa kios tanaman hias yang berada tepat di bawahnya.

"Tumbang dan menimpa kios tanaman hias," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Tim BPBD Kota Bogor, Damkar Kota Bogor dan lainnya pun bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.

"Assessment dan evakuasi pohon tumbang sudah selesai dilakukan," pungkasnya.

