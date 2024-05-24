Tebingan di Bogor Longsor Timpa Kamar Rumah Warga

BOGOR - Tebingan di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor longsor. Hal itu disebabkan hujan deras di kawasan tersebut.

"Penyebab kejadian akibat hujan deras di wilayah tersebut serta rembesan air dari jalan setapak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Longsor terjadi sekira pukul 20.50 WIB. Longsor dengan tinggi sekitar 10 meter tersebut membawa rumpun bambu dan menimpa satu rumah.

"Longsor menimpa bagian kamar tidur," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Tim BPBD Kota Bogor bersama RT/RW dan apartur wilayah setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan.

"Assessment dan penyerahan bantuan satu terpal sudah selesai dilakukan oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor," pungkasnya.

(Arief Setyadi )