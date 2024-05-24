Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebingan di Bogor Longsor Timpa Kamar Rumah Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |23:34 WIB
Tebingan di Bogor Longsor Timpa Kamar Rumah Warga
Longsor di Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Tebingan di wilayah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor longsor. Hal itu disebabkan hujan deras di kawasan tersebut.

"Penyebab kejadian akibat hujan deras di wilayah tersebut serta rembesan air dari jalan setapak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Longsor terjadi sekira pukul 20.50 WIB. Longsor dengan tinggi sekitar 10 meter tersebut membawa rumpun bambu dan menimpa satu rumah.

"Longsor menimpa bagian kamar tidur," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Tim BPBD Kota Bogor bersama RT/RW dan apartur wilayah setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan.

"Assessment dan penyerahan bantuan satu terpal sudah selesai dilakukan oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan bogor Bencana Alam longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185651/longsor-0m7j_large.jpg
916 Personel Gabungan Dikerahkan Cari 16 Korban Longsor Banjarnegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement