Gunung Semeru Kembali Erupsi, Lontarkan Abu Vulkanik Hingga 700 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali dilaporkan erupsi pada Sabtu (25/5) pagi hari ini. Erupsi ini melontarkan abu vulkanik yang teramati setinggi 700 meter dari atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu, 25 Mei 2024, pukul 05:24 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 4376 m di atas permukaan laut)," tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laman magma.esdm.go.id, Sabtu (25/5/2024).

Ia menjelaskan, erupsi ini terekam langsung di seismograf dengan amplitudo maksimum 22mm dan durasi 113 detik. Adapun kolom abu yang teramati berwarna putih hingga kebalu.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara," sambungnya.

Dalam keterangan itu juga disertakan rekomendasi kepada warga sekitar misalnya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).