Hari Kedua Rakernas PDIP: Megawati Beri Pengarahan Tertutup hingga Sidang Komisi

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP Perjuangan memasuki hari kedua, pada Sabtu (25/5/2024). Sejumlah agenda secara tertutup akan dilakukan dalam forum ini.

Rakernas V akan dimulai dengan penyampaian pandangan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP seluruh Indonesia. Kemudian, forum akan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Megawati Soekarnoputri.

Berbeda dari Rakernas pembukaan, Megawati akan memberikan pengarahan secara tertutup kepada ribuan peserta Rakernas V.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sidang pembahasan di masing-masing komisi Rakernas V PDIP. Sidang ini akan membahas tiga hal pokok yakni; sikap politik, program kerakyatan, dan Pilkada serentak 2024.

Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang" dan subtema "Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas V Partai.

(Awaludin)